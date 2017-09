Vrasje në fshatin Batincë të Shkupit

Të shtëna me armë zjarri kanë ndodhur sot gjatë ditës në fshatin Batincë të Komunës së

Studeniçanit. Siç mëson SHENJA nga burime jozyrtare, një person rezulton i plagosur me

gjashtë plumba në trup dhe i njejti është dërguar menjëherë në Qendrën Emregjente në

Shkup.

Burime jozyrtare thanë për SHENJA se bëhet fjalë për një zënkë mes dy personave e cila më

pas ka përfunduar me një të plagosur.

Ende nuk ka ndonjë qëndrim zyrtar nga MPB, dhe ende nuk dihen shkaqet e incidentit, si dhe

gjendja shwndetwsore e tw plagosurit.