Vriten dy fëmijë maqedonas për shkak të hakmarrjes

Roj 15 vjeçar dhe Velanija Pejçinovska 13 vjeçare janë dy fëmijët maqedonas që janë vrarë pardje në ora 11 paradite. Bashkë me ta është vrarë edhe nën e tyre, Krasimir Pejçinovska. Kjo vrasje ka tronditur Kanadanë, kurse autor i krimit dyshohet se është 29 vjeçari Roj Fen, partner i Krasimirës, nënës së fëmijëve të vrarë. Ajo me kombësi ka qenë bullgare, kurse dy fëmijët i ka pasur nga martesa me një shtetas maqedonas në Kanada, transmeton Gazeta Lajm.

Policia supozon se shkak për vrasjen e trefishët që ka ndodhur në Ontario është hakmarrja e partnerit për shkak të qëllimit të Krasimirës që të ndahet prej tij.

Krasimira ka pasur edhe një vajzë, e cila në momentin e tragjedisë ka qenë duke bë orë për vozitje.