Vuçiç bën Kosovën pjesë të fushates së tij elektorale

Aleksandër Vucic, kryeministri i Serbisë dhe kandidati për president deklaroi se nuk ishte në dijeni nëse akuzat ndaj ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj do të jenë pjesë e bisedës me përfaqësuesen e lartë të BE-së, Federica Mogherini. Madje ai shkoi më tej duke thënë se ka informacione për sulme të mundshme ndaj serbëve në Kosovë, pikërisht për shkak të cështjes së Haradinaj. Në këtë mënyrë ai ka paralajmëruar që shqiptarët nuk duhet të guxojnë të ndërmarrin sulme të tilla.

Nga ana tjetër Kosova është një ndër temat me të cilën kryeministri serb, Aleksandar Vuçic, po bën fushatë në përpjekjen e tij për t’u zgjedhur president i Serbisë. Madje, kryeministri serb është zotuar, se në kuadër të fushatës së tij zgjedhore do të qëndrojë edhe në Kosovë.

Siç raporton agjencia e lajmeve FoNet, në një paraqitje publike në Vranjë, i pyetur nga gazetarët, Vuçic ka thënë se gjatë fushatës zgjedhore për president të Serbisë ai do të qëndrojë edhe në Kosovë, ku ai shpreson se “do të fitojë përkrahjen e popullit serb prej së paku 70 për qind”.

“Çfarë fushate është kjo nëse nuk shkoj në Kosovë?”, shtoi Vuçic para gazetarëve në Vranjë.