Vuçiq apel për serbët: Të jemi unik sikur ishin shqiptarët në vitet 70-ta dhe 80-ta

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka deklaruar sonte në Zveçan të Republikës së Kosovës se është gati i bindur se është e pamundur të arrihet marrëveshje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës rreth Kosovës.

Ai ka theksuar se lufta për interes të vendit dhe popullit vazhdon, për shkak e ka marrë shembull unitetin e shqiptarëve në vitet 70-ta dhe 80-ta të shekullit të kaluar.

“Unë nuk jam dikush i cili mund të ju jap parashikime optimiste”, ka thënë Vuçiq në takim me përfaqësuesit e politikanëve serb në Kosovë.

Sipas tij, zgjidhja optimiste është ajo e cila “nuk do të ishte e lehtë as për njerën e as për palën tjetër, por e cila nuk do ta përulte as njërën as palën tjetër”, transmeton lajmi.net.

“Jam larg asaj zgjidhjeje, pak për shkak të largimit nga qëndrimet e ndërsjella, e pak për shkak të qëndrimeve të një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare”, ka thënë ai dhe ka shtuar se një situatë e tillë askujt nuk i jep të drejt që të ndalojë që të luftojë për interesa të popullit dhe vendit.

Ai është shprehur i kënaqur që Lista Serbe ka mbetur e bashkuar, megjithë tentimet, siç ka thënë ai, të krijohen ndarje.

“Duhet të luftojmë dhe të jemi të vendosur dhe të fuqishëm, që të sillemi sikur shqiptarët i sollën në vitet e 70-ta dhe 80-ta, që të mbesim të fortë dhe të vendosur”, ka thënë Vuçiq. /Lajmi.net/