Vuçiq-Putin, “dridhen” nga frika se Ramush Haradinaj mund të jetë kryeministër i Kosovës

Mediat serbe dhe ruse nuk e kanë mirëpritur aspak lajmin se Ramush Haradinaj është nominuar për kryeministër të Kosovës nga njëri bllok politik në Kosovë.

Madje për këtë temë kanë biseduar dy ditë më parë Vladimir Putin dhe Aleksander Vuçiq të Pekin të Kinës.

Dy liderët sllavë thuhet se po druhen se zgjedhja e Haradinajt për kryeministër do të bëjë të mundshëm planin për Shqipërinë e Madhe.

Sipas mediave ruse, Haradinaj do të bëjë një referendum të madh për bashkimin e shqiptarëve në një shtet të vetëm.

“Shqipëria e Madhe do të jetë masakër për serbët në Kosovë. Kjo do të bëhet me zgjedhjen e Ramush Haradinajt. Kjo është politika e përbashkët e të gjithë shqiptarëve në rajon, e përkrahur nga faktori ndërkombëtar” shkruajnë mediat ruse.