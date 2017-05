Walker takoi përfaqësuesit e Lëvizjes Besa

Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Besa, Afrim Gashi dhe anëtari i kryesisë, Shaban Zendeli, pritën në takim në selinë e Lëvizjes Besa, ish-shefin e OSBE-së, mikun e shqiptarëve, William Walker, njofton Telegrafi Maqedoni.

Në këtë takim përfaqësuesit e Besls e kanë njoftuar Walker-in për qëndrimet e fundit të kësaj Lëvizje dhe rolin e saj konstruktiv që ka patur në këtë situatë të ndjeshme politike.

Besa ka thënë se do të përkrahë iniciatiavat që do të mundësojnë funkcionalizimin e institucioneve që do të garantonin reformat e domosdoshme që do e rikthenin Maqedoninë në rrugën e saj drejt integrimeve euro – atlantike.