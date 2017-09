Westbrook nënshkroi kontratë 5 vjecare me Oklahaman, bëhet më i paguari në historinë e NBA-së!

Basketbollisti Russell Westbrook ka arritur një marrëveshje 5-vjeçare me skuadrën e Oklahoma City Thunder, duke rinovuar kontratën e mëparshme, nga e cila tashmë do të përfitojë një shumë prej 205 milionë dollarëve. Kontrata e re e basketbollistit që vjet u shpall “MVP i sezonit të rregullt” do të nisë nga sezoni 2018-2019 dhe do të përfundojë në sezonin 2022-2023.

Westbrook përfiton aktualisht një shumë prej 28.5 milionë dollarësh, shumë e cila do të rritet edhe më shumë duke nisur nga sezoni 2018-2019. Duke i mbledhur të dyja kontratat, atë aktuale dhe atë që do të hyjë në fuqi pas një viti, Westbrook do të arkëtojë në 6 sezonet e ardhshme një shumë prej 235 milionë dollarësh, duke u bërë kontrata më e pasur e historisë së NBA-së.