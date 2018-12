Nikolla Dimitrov, ministri i Jashtëm i Maqedonisë rezulton të jetë agjent i CIA-s amerikane. Ky është konkluzioni që nxjerrin mediat e shtetit fqinj duke iu referuar dokumenteve të publikuara pak orë më parë nga Wikileaks.

Sipas këtyre dokumenteve, të cilave nuk u është identifikuar ende autenticiteti, Dimitrov ka qenë operativ i fshehtë i CIA-s, që ka spiunuar ish-kryeministrin Nikolla Gruevski dhe ish-presidentin Branko Crvenkovski në vitin 2008, transmeton TCH.

Current Republic of Macedonia Foreign Minister Nikola Dimitrov was listed as a “protect” U.S. embassy source twice in 2008 after providing information on the Greece-Macedonia name dispute and NATO, EU integration.

Në atë kohë po zhvillohej procesi i zgjidhjes së problemit të emrit me Greqinë, dhe Dimitrov sipas Wikileaks është evidentuar si burim i mbrojtur i ambasadës amerikane.

Si ministri Dimitrov, ashtu edhe autoritetet amerikane nuk kanë reaguar ende për lajmin e shpërndarë.