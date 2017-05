Woriorsat të sigurt, Bostoni fitoi në vazhdime (VIDEO)

53 pikë të një Isaiah Thomas të jashtëakonshëm, i lejojnë Celtic të fitojnë ndaj Washington në garën e dytë të play-offit , një sukses i arritur në shtesë me shifrat 129-119 me Boston që thellon avantazhin e serisë 2-0. Ishte një ndeshje e mrekullueshme ajo e Thomas që dhuroi një performancë fantastike me 53 pikët e tij, falë të cilave Celtic u rikthye në lojë dhe fitoi, pavarësisht nisjes së keqe që i bëri garës. Ishte Thompson ai që u shfaq i pamarkueshëm në momentet më vendimtare të ndeshjes, 29 nga 53 pikët e tij në fakt erdhën në periodën e katërt dhe në shtesë, ku gjithë skuadra e Wizards shënoi 30 pikë. Performanca e Thomas eklipson edhe 40 pikët dhe 13 asistet e John Wall gjatë një ndeshjeje ku gjithë duartrokitjet në “TD Garden”, në fund ishin për yllin e Celtics.

Gjithçka e lehtë ndërkohë sërish për Golden State që fituan ndaj Utaj 106-94 në ndeshjen e parë të raundit të dytë të play-offit për ta cuar në 5 fitore në po kaq ndeshje bilancin e post season. Warriors nuk iu desh të vuanin aspak kundër Jazz që u shfaqën të lodhur fizikisht dhe psikologjikisht, pasi kishin fituar ndeshjen e 7 në Los Angelos kundër Clippers vetëm dy ditë më parë. Për Golden State që shënuan më pak trepikësha se kundërshtarët mjaftoi një Curry i shkëlqyer që po luan basketbollin më të mirë të sezonit të tij. I vetmi dyshim për Golden State mbetet gjendja shëndestësore e Kerr.