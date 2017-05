Worriorsat drejt finales së madhe (VIDEO)

Golden State e ka fituar edhe ndeshjen e dytë në serinë finale të Konferencës Perëdimore ndaj San Antonios, shkruan zeri.info. Spurs këtë herë ka fituar me rezultat bindës 136:110 duke bërë një hap të madh drejt finales së madhe të NBA-së, pasi tashmë udhëheq me 2:0. Nënkampionët në fuqi dilemën rreth fituesit e zgjidhën po thuaj në përfundim të pjesës së parë, kur krijuan epërsi prej 28 pikëve.Në anën tjetër, San Antonio pa yllin e saj Kawhi Leonard u tregua skuadër e padenjë për rivalin. Te Worriors edhe kësaj radhe shkëlqeu Stephen Curry, i cili ndeshjen e përfundoi me 29 pikë të shënuara, ndërsa lojë të mirë treguan edhe Patrick McCaw e Kevin Durant me nga 18, përkatësisht 16 pikë. Jonathon Simmons me 22 pikë ishte basketbollisti më efikas te San Antonio. Rezultati: Golden State – San Antonio 136:100 (2:0).