Xha Branko dhe partia e tij

I madhi Zot nuk krijoi dy Adama dhe dy Eva. Po të fillonin martesat në mes të dy Adamave dhe dy Evave, martesë e të njëjtës gjinie, që nuk ndodh as te kafshët e shpezët, e për të cilën martesë lufton ti me shokë, bota dhe njerëzimi nuk do të ekzistonin sepse nuk do të kishin mund të lindnin e shumoheshin dhe as ne nuk do të ekzistonim sot. Kjo dukuri antihumane, antilogjike dhe antinjerëzore, që me aq kënaqësi e promovon ti, është kundër Zotit, kundër natyrës, kundër shkencës, kundër logjikës së shëndoshë po edhe kundër ekzistencës njerëzore. Kundër kësaj dukurie aq të shëmtuar janë të gjitha fetë që ekzistojnë në botë, qofshin ata monoteiste….. Islami, Krishterimi, Hebraizmi… po edhe fetë tjera pagane që i besojnë lopës, zjarrit, Budës, Brahmës etj, etj…..

Vetëm njëherë në botë, në kohën e profetit me emrin LUTI, është paraqitur një lloj fisi apo populli me sëmundjen e quajtur homoseksualizëm, të cilin popull Zoti e zhduku nga faqja e dheut.

Nëse e shikojmë dhe analizojmë të kaluarën tonë shqiptare ndër shekuj, në asnjë periudhë historike nuk e hasim një devijim të këtillë. Burri iliro-shqiptar, gjithmonë ka qenë burrë dhe i ka kryer vetëm punët e burrave……në shtëpi, në fushë, në mal, në luftë, por edhe gruaja ka pasur punët e saja në shtëpi, në fushë, po edhe ne luftë përkrah burrit. Ti, xha Branko, nuk ke pasur fatin të martohesh me shqiptare dhe nuk e din se shqiptarja gjithmonë ka qenë në nivelin më të lartë edhe si bashkëshorte-partner gjinorë… dhe asnjëherë nuk e ka lënë burrin që të kërkonte shërbime dashurie nga ndonjë burrë. Nga ana tjetër edhe burri shqiptar ka qenë burrë me plotë kuptimin e fjalës dhe asnjëherë nuk e ka lënë gruan mangët e që ajo pastaj të bëhej ,,lezbike,, dhe të kërkonte ndihmë apo dashuri nga ndonjë grua tjetër.

Sipas të gjitha të dhënave historike; Bardhyli, Agroni, Teuta po edhe vetë Skënderbeu, Isa Boletini e Bajram Curri, kanë qenë shumë të rreptë e të ashpër ndaj paraqitjes së kësaj dukurie devijante për njerëzimin, ku ata lloj personash, menjëherë kanë qenë të përjashtuar nga ushtria e rregullt shqiptare dhe me forcë i kanë detyruar të martoheshin me bashkëshorte të gjinisë së kundërt. Sulltani ka qenë edhe më ekstrem dhe i ashpër me personat e këtillë, të cilët i ka tredhur (prerë organet gjenitale) dhe i ka caktuar si roje të grave të tij në haremin e sulltanit.

I nderuar xha Branko, tek popullata shqiptare, që është më e vjetra në botë, nuk ka shans të jesh edhe homoseksual edhe shqiptarë, pra duhet zgjedhur njërën. Sipas Kanunit të Lekës, fjala më e rëndë për shqiptarin është ajo se ,,ti je homoseksual,, dhe çdo burrë i vërtetë për këtë fjalë ka mundur edhe ka pasur të drejtë te të vrasë. Nuk ka shqiptarë të vërtetë, me gjak të pastër shqiptari, në faqen e dheut, qe do të pranonte se është homoseksual dhe se do të martohej me burrë. Nëse dikush e bene atë lloj deklarate , ai me siguri se është ,,melez,, me gjak të përzier dhe i njëjti do të pranonte të martohej edhe me një gomar.

Sot medicina ka arritur në atë nivel qe nëse ka persona te tillë,munden edhe ta ndërrojnë gjininë dhe të mos të të qelin ty telashe, që në pleqëri të luftosh për të drejtat e tyre.

Mos ndoshta të ka porositur xha Nikolla që të tallesh në emër të shqiptarëve dhe në emër të partisë shqiptare që ti e prezanton, që të ngrisish zërin për të drejtat e homoseksualëve në ,,Bivsha IRJM,, dhe mos ta ngrisish zërin për të drejtat e shqiptarëve që kalben nëpër kazamatet sllavomaqedone.

Ti ke qenë në Amerikë dhe ndoshta nuk je ne rrjedha se sa të këqija u kanë ndodhur shqiptarëve në këta pesëmbëdhjetë vitet e fundit, këtu në tatkovinen tende, dhe në vend që të derdhësh lot për Monstrën, Kumanovën, Brodecin,Tanushën….etj,etj, ti derdh lotë për homoseksualat e Maqedonisë dhe të drejtat e tyre,duke kërkuar që ata të kenë të drejtë të martohen me njeri tjetrin. Ti xha Branko përsëri do te kishe probleme te mëdha sepse homoseksualat sllavomaqedonas janë shumë racistë dhe edhe nëse paraqitet ndonjë gjak-prishur, homoseksual shqiptarë, ata nuk do të pranonin të martoheshin me te……..

Pastaj ty të del një problem edhe më i madh dhe ti do ta kishe shumë vështirë që ta rregullosh. E kam fjalën aty se homoseksualat maqedonas nuk janë te bërë synet dhe nëse paraqitet ndonjë homoseksual shqiptarë, ai do te jetë i bërë synet dhe aty do te krise shamata dhe do të prishet bashkëshortësia e miqasia.

Problem më vehte do të jetë edhe puna e kurorëzimit. Ata lloj çiftesh nuk do të pranoi ti kurorëzoi as prifti e as hoxha dhe faktikisht ata do të mbeteshin pa kurorë dhe femitë që do ti adaptonin do të llogariten si kopila….pa prindër. Dhe porosia e fundit për ty xha Branko, që mos të shpejtosh me ligjet mbi martesën e homoseksualave derisa të sillet ligji për dygjuhësi dhe nëse paraqitet ndonjë homoseksual shqipfolës, bile ai gjatë ceremonisë së kurorëzimit të deklarohet ne gjuhën shqipe.