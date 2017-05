Kryetari i ri i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, raportohet se do të ketë takime të reja me ambasadorët e huaj në vend.

Në ora 12:00 do të realizohet takimi me ambasadorin francez, Christian Thimonier, dhe në ora 13:00 me atë amerikan, Jess Baily.