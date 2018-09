Xhaferi: Pas referendumit, Ligji për përdorimin e gjuhëve publikohet në Gazetën Zyrtare

Qeveria do ta respektojë qëndrimin dhe zërin e atyre që do të jenë shumicë në referendumin “për” dhe “kundër”. Nuk do të lejojmë atyre që duan të ulen në tryezë dhe të flasin për amnistinë ta shantazhojnë Maqedoninë, deklaroi ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska në tribunën në Sveti Nikole.

“Me këtë Marrëveshje kemi shansë të hyjmë në BE dhe NATO si maqedonas, si njerëz që e kanë ruajtur identitetin, ndërsa gjuha maqedonase në BE do të bëhet gjuhë zyrtare në bashkësinë prej 500 milionë njerëzve. Marrëveshja i mbron gjërat që i kemi më të rëndësishme, tha ministrja.