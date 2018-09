Kryeparlamentari Talat Xhaferi, gjatë emisionit në ClickPlus deklaroi se Ligji për përdorimin e gjuhëve dhe Marrëveshja me Greqinë lidhur për çështjen e emrit, pas referendumit do të dërgohen për tu publikuar në Gazetën Zyrtare. Xhaferi tha se shqiptarët kanë vullnet të dalin për të votuar “pro” referendumit. Gjithashtu shprehi një optimizëm të theksuar, lidhur me numrin që do të dalin për të votuar në referendum dhe për ta mbështetur të njejtin.



