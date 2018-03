Xhaferi për Gruevskin: As në ëndërr nuk do ta mendoja se do të vinte në këtë situatë psikologjike

Kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Talat Xhaferi në emisionin “Samo Vistina” (Vetëm e Vërteta) duke komentuar momentin e votimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe mënyrën e sjelljes së deputetit të VMRO-DPMNE-së, Nikolla Gruevski ka thënë se as në ëndërr nuk do ta mendonte se ai ka ardhur në këtë situatë psikologjike, njofton Portalb.mk.

“Unë prisja se do të ketë reagim nga VMRO-DPMNE-ja. Nuk e kam pritur se Nikolla Gruevski ka ardhur në këtë situatë psikologjike sikur ish kryeministër, 11 vjet e ka udhëhequr shtetin, si kryeministër i qeverisë së të cilit unë kam qenë ministër, i zgjedhur nga shumica e parlamentare e tij, si kryetar i një partie politike serioze e cila udhëhoqi me shtetin, të sillet në atë mënyrë, nuk do ta mendoja as në ëndërr”, tha Xhaferi.