Xhaka i uron suksese Panuçit:Pres me padurim që t’i bashkohem ekipit

Taulant Xhaka është një nga mungesat më të mëdha në listën e trajnerit të përfaqësueses shqiptare, Kristian Panuçi, por mesfushori i kuqezinjve, ka bërë të qartë se nuk do t’i mungojë edhe për shumë kohë Kombëtares kuqezi ku pret të kthehet shumë shpejt.

“Kohët e fundit janë shkruar shumë gjëra të pavërteta dhe të fryra në media. Unë asnjëherë nuk kam thënë se do të largohem nga Kombëtarja. Kam qenë dhe do të jem gjithmonë një Kuqezi me zemër”, ishte mesazhi i tij, i publikuar nga “Top Channel”.

Situata e krijuar me teknikun e ri të përfaqësueses është pjesë e të kaluarës dhe futbollisti lë të kuptohet se që në grumbullimin e tetorit, pret që të veshë përsëri fanellën kuqezi.

“Dua t’i uroj trajnerit të ri, Kristian Panuçi, suksese në këto dy ndeshje të radhës. Do ta ndjek si gjithmonë që nga sekonda e parë ndeshjen e përfaqësueses sonë. Vërtetë nuk do të mundem të jem në këto dy ndeshje, por me shpirt dhe me zemër mbetem gjithmonë brenda kësaj kombëtareje. Pres me padurim që t’i bashkohem ekipit”, ishin fjalët e Xhakës.