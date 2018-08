Xharra: Policia ka dështuar edhe në rastin tim!

Arbana Xharra

Kur mi vizatuan kryqat ne dere te shtepise, nje prej policeve qe erdhen ne vend te ngjarjes me tha; ” hajt se me pas dashte me te bo dicka, s’kishin ardhe me ti vizatu kryqat te dera”.

Pas disa jave ne te njejtin vend ndodhi sulmi ndaj meje. Kane kalu 15 muaj, as nuk u gjeten ata qe me rrahen e as ata qe vizatuan kryqat. Bile as qe pyet kush nga policia apo prokuroria per kercenimet qe vazhdoj t’i marr. Keshtu qe vec mos ti mbushet mendja dikujt, se sa per siguri e shtet qe keni, vec te 7-at e te 40-at kujtohesh!