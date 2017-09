Xhaxhai vret nipin për çështje prone, ja në cilën familje shqiptare ndodhi sherri

Një 33-vjeçar është goditur për vdekje me thikë nga xhaxhai i tij, për shkak të një

konflikti pronësie. Ngjarja ka ndodhur pasditen e së shtunës në qendër të qytetit të

Shkodrës, në lagjen “Vojo Kushi”, shumë pranë teatrit “Migjeni”.

Bujar Kuçi, 62 vjeç ka goditur disa herë me thikë nipin e tij Mirsad Kuçi. 33-vjeçari është

transportuar për në spital, por për shkak të plagëve të marra ka ndërruar jetë gjatë rrugës.

Ndërkohë, xhaxhai i tij është arrestuar nga policia, e cila është ende duke hetuar për shkaqet

që kanë çuar në këtë ngjarje të rëndë.

Burime policore bëjnë me dije se shkak i konfliktit ka qenë pronësia e oborrit, pasi viktima dhe

xhaxhai i tij ndanin të njëjtën çati, ndërsa banesat kishin hyrje të ndryshme.

Kanë qenë familjarët e viktimës ata që kanë lajmëruar policinë për ngjarjen, ndërsa 62-vjeçari

nuk ka tentuar të largohej, por ka qëndruar në banesë duke pritur forcat e policisë.

Mësohet se Mirsad Kuçi ishte baba i dy fëmijëve të mitur dhe jetonte së bashku me babanë e

tij. Ndërkaq, i arrestuari pritet të merret në pyetje për të shpjeguar me hollësi motivet e krimit

dhe rrethanat që e çuan të godiste me thikë nipin.