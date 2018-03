Xhelozi dhe çmenduri, shqiptari qëllon nga makina ish-të fejuarën dhe të dashurin e saj serb

Një shqiptar ka terrorizuar ish të fejuarën e tij në rrugët e Vincenzas, Itali mbrëmjen e djeshme. 26-vjeçari Graciano Qori së bashku me mikun e tij me inicialet M.K, ka ndjekur me një mjet tip “Mini Cooper” shqiptaren e cila udhëtonte me të dashurin e saj serb dhe disa miq me një makinë tip “Mercedes”.

Serbi, i cili ishte edhe drejtues i automjetit, tentoi disa herë t’i shmangej shqiptarit me makinë.

Qori ka qëlluar 5 herë në total me armë zjarri gjatë dy ndalesave.

21-vjeçarja u ka rrëfyer policisë se e njihte drejtuesin e automjetit që e qëlloi dhe se kishte patur lidhje me të dikur. Dy shqiptarët ishin emra të njohur për policinë italianë pasi ishin persona me precedentë penalë. Qori është vënë në prangat e policisë italianë ndërkohë që miku i tij është ende në arrati.