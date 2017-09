Xhensila dhe Besi, në vallëzimin e parë si çift i martuar (VIDEO)

Bes Kallaku dhe Xhensila Myrtezaj, tashmë Xhensila Kallaku, kanë ecur drejt altarit sëbashku, ku dhe i kanë thënë “Po” njëri tjetrit duke pranuar që të jenë bashkë derisa vdekja ti ndajë.

Në fakt Besi ka thënë “Po du” siç vetëm ai di me humor dhe të gjithë kanë qeshur.

Të rrethuar nga familjarë, miq dhe të afërm, çifti më i ri në “qytet” i kanë dedikuar njëri tjetrit disa fjalë zemre dhe romantike, që padyshim kanë përlotur të pranishmit.

Sigurisht, nuk ka munguar as humori i Besit, i cili i ka premtuar bashkëshortes së tij se nuk do të rrisë çmimin e ujit, por dedikimi i këngëtares, mund të themi se ishte vërtet emocionues.

Ndërkohë në videon më lart mund të ndiqni kërcimine tyre të parë si burrë e grua nën tingujt e këngës së Jovanotti-t me titull ‘A te’.