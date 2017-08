Xhensila Myrtezaj tregon nëse do ndryshojë mbiemrin pas celebrimit…

Shumë pak na ndajnë nga dasma e këngëtares Xhensila Myrtezaj dhe aktorit Bes kallaku.

Në një intervistë për ‘Xing.al’ Xhensila ka folur për klipin e sja më të fundit ‘si të jem mirë’ duke mos dashur të qëndrojë shumë në detaje rreth ceremonisë që pritet të mbahet në shtator.

Ata do të organizojnë tre dasma, një me miqtë dhe të afërmit e Besit, një me miqtë dhe të afërmit e Xhensilës dhe një vetëm me të ftuar VIP.

Xhensila ka pranuar se është shumë e emocionuar përpara dasmës, por e qetë sepse gjërat po ecin mirë.

E pyetur nëse do të ndryshojë mbiemrin pas celebrimit nga Xhensila Myrtezaj në Xhensila Kallaku, ajo përgjigjet

‘Shshshsh… sekret hahaha…’