Protestat e studentëve duhet të perkrahen nga të gjithë qytetarët pa përjashtim.

Në luftën kundër korupsionit nuk na ndihmon as integrimi në NATO, as në EU. Shifet kjo kjarët nga rasti I Shqipërisë. Përndryshe, antarësimi në to është jo vetëm I nevojshëm, por edhe I domosdoshëm për shumë shkaqe tjera.

Protestat mund t’i komprimitojë vetëm ndikimi eventual I partive politike, vençanërishtë I asaj në pushtet e cila, gjatë pushtetit të përbashkët me Gruevskin, përveç korupsionit, nuk diti dhe nuk bëri asnjë punë tjetër të mirë.Vetëm korupsioni ishte ëndëra e saj që e jetësoi.

