Xhezair Shaqiri: Vepra e Komandant Gurit u harrua pas lufte nga politika, Allahu sabrin familjes!

Komandant në UÇK Kosovë

Komandant në UÇK Maqedoni

Dha gjithçka çka mundi për këto troje me sakrifica te mëdha nëpër beteja të shumta.

Shumë kush e pat për nder të bën selfie me Komandant GURIN, i cili pas luftës jetoi një jetë të rëndë, i harruar nga ata të cilët dje e kishin për nder të bënin foto me të.

Shokët e selfijeve me Komandant Gurin u futën në politikë për ta plaçkitur popullin dhe asnjëherë nuk shkuan ta vizitojnë mbas luftës këtë trim e ta pyesin a ka nevojë për ndonjë ndihmë.

Selfistat e djeshit me Komandant Gurin, sot Politikanë pasanikë, nuk kishin si të turpëroheshin me Komandantin për selfije në këtë situatë të rendë, që e rëndonte këtë Trim të harruar.

Mallkimi i Allahut qoftë mbi ata të cilët përfituan në emrin e UÇK-së dhe plaçkitin popullin ne emrin e sakrificave te UCK-së, e që po na e turpërojnë luftërat e UCK-ve.

Ngushëllime shokëve të luftës për ketë trim, e familjareve Allahu sabrin e gajretin ua dhashtë. /Xhezair Shaqiri – Lajmpress