Xhihadisti merr kamerën në luftë: S’e kishte menduar që do e xhirojë vdekjen e vet

Një xhihadist në luftë është nisur me kamerë të montuar në kokë, me të cilën do t’i xhironte detajet e luftës, por nuk e ka llogaritur se me këtë do t’i xhiron edhe momentet e fundit të jetës së vet.

Një tank sirian u ka dalë nga ana e djathtë dhe i ka rrethuar duke i zënë kështu të papërgatitur, ndërsa njëri nga xhihadistët ka filluar të bërtasë dhe t’u thotë: “Tank, tank, aty është një tank, aty është, aty!”, transmeton gazetameto.net

“Tanku ka filluar të na bombardojë”, ka thënë vetëm pak çaste para se të eksplodojë.