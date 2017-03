“Ylber Hysa iku, nuk u soll si ambassador” (Video)

Në muajin maj do të mbushen plot dy vjet nja një epizod misterioz që mbetet nga njoftimet në Kumanovë të Maqedonisë ku një grup nga Kosova por edhe nga Maqedonia kishin shkuar dhe kishin luftuar atje me forcat policore dhe ushtarake maqedonase.

Një pjesë e tyre mbeten të vrarë aty ndërsa për pjesën tjeter të cilët u arrestuan është ngritur aktakuzë me 4 nëntor 2015, kurse tash ka filluar edhe procesi gjyqsor me marrjen në pyetje ku edhe sot e kësaj dite kanë mbetur shumë dilema se si u organizua për çfarë shkuan, a ishte tradhëti e dikujt a kishin marrë para, cilat kanë qenë qëllimet të gjitha këto në një intervistë ekskluzive për emisionin Rubikon do ti tregoj sot dhe do të përgjigjet babai i njërit nga të arrestuarit Valdet Zekaj nga Peja.

Fillimisht të fillojmë me djalin tuaj, pra Valdet Zekaj njihet si Vali ka marrë pjesë në tre luftëra në UÇK-në e Kosovës, në UÇPMB-në e Luginës së Preshevës si dhe UÇK-në e Maqedonisë. Pra ka qenë në njohuri me njerëzit që kanë marrë pjesë në luftëra pra si e vlerësoni ju çfarë ka bërë ai?

I.Z. Valdeti është siç e njihni djal trim i shkathtë mirëpo ka edhe një bagazh të së kaluarës nga prindërit me trimëri dhe atdhetarizëm e sa i përket luftërave që ka zhvilluar Vali. Është e vërtetë se Vali ka marrë pjesë në çdo luftë që është zhvillu për çështjen kombëtare si në Kosovë po si në Maqedoni andaj është i përbetuar që të luftoj kauzën shqipëtare. Vali si i ri si nxënës ka qenë nxënës i shkëlqyeshëm po mirëpo me daljen në skenë të asaj të represaleve serbe si 15 vjeçar është kacafytur me serbë me armiq tonë të përbetuar, gjakpirësat tonë dhe menjëherë është angazhuar në luftë edhe Vali edhe vëllau I tij Lusha me shokë shumë tjerë në rrafshë të Dugagjinit.Lusha ka qenë anej prej Ramushit,Vali knej prej Jabllanice prej Jazice,fshati Jabllanicë është në kufi me Malin e Zi dhe është një ndër fshatrat I cili ka dhënë më së shumti ndihma për transportimin e refugjatëve prej Jabllanice e deri në Mal të Zi me mundimet e veta me varfëritë e fshatit me ndihmën e Mulla Sadrisë fshatarëve tjerë Vali ka qenë aty në luftë. Mandej me luftrat tjera kemi dalë në Shqipëri,prej Shqipërie ka shku në Papaj,në Koshare mandej ka shkuar në tjerat luftëra që janë zhvilluar në Maqedoni ka qenë pjesmarës I luftës së 2001-it edhe me ndalimin e luftës pas Marrëveshjës së Ohrit këta menduan se do të vjen cdo gjë në rrjedhat e duhura cfar I përgjigjet kushteve dhe cfarë ka qenë marrëveshja po mirëpo aty nuk pati asgjë të suksesshme. Unë sot e kësaj dite hy në Maqedoni,kur shkoj për vizit të djalit unë askund nuk e shof asnjë germë shqip andej këto priten 4 vjet, që nga viti 2004 grupe tjera Mirsadi, Shehu, Malisheva ,komandant Sokoli kanë vepruar janë munduar me pas takime me njerëz me influencë edhe në shtetin tonë, edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Bisedat i kanë pasur me Ali Ahmetin dhe Thaçin edhe me udhëheqësit tjerë të Maqedonisë, mirëpo nuk kanë mundur të merrën vesh asgjë.

Për çfarë i kanë pasur ato biseda?

I.Z. Ato biseda i kanë pasur prej vitit 2004 implementimi i Marrëveshjes së Ohrit (a po zbatohet), po a po zbatohet Marrëveshja e Ohrit, përdorimi i dygjuhësisë, punësimi i njerëzve në mënyrë të barabartë në numrin e nacionalitetit shqipëtarë dhe maqedon e bullgarë e cfardo qoftë në Maqedoni por prej tyre fatkeqësisht asnjë nuk është zbatu,andaj në vitin 2015-të në prill ishim në hotel Kamp, ju e dini se une jam pronari i hotelit Kamp e kam gjendjen shumë të mirë familjare,ekonomike kam punuar shumë,kam qenë profesor i përjashtuar në vitin 1981 si iredentist, mirëpo kam punu kam krijuar një bazë solide material për të cilën nëse bëhet pytja se Vali ka shku me shokët e vet për lek atje ajo bjen poshtë menjëherë duke fillu prej Valit.

Djali juaj nuk ka shkuar për para?

I.Z. Djali im nuk ka shkuar për para ngase çka i është dashtë unë I kam dhënë i kam pasur të gjitha, kam pas lek, kam pas gjithcka që ju ka nevojit veshmbathje ushtarake të gjitha i kam pas.

Dhe kur e kuptuat ju se kaluat, pra e shpjeguat epizodën e vitit 2004 kur këta që I përmendët kanë bërë edhe presion te politika shqipëtare atje se çfarë po bëni ju për realizimin e Marveshjes së Ohrit dhe kanë qenë gjendje gadishmërie që sërish të kërcnojnë me konflikt nëse ajo në qoftëse ajo nuk po zbatohet?

I.Z. Unë jo që i kam përcjellë këto gjëra por mua më ka munduar ajo mos implikimi I MO-së. Mua më ka munduar se edhe unë e kam një pjesë të patriotizmit edhe të babës edhe të babgjyshit, katragjyshit dhe të djalit tim se djali im ka e ka edhe timen. Mua më ka munduar ajo punë pse nuk implikohet MO. Po mirëpo për ta marrë vesh se djali im do të shkojë diku unë e kam marrë vesh përpara se me u sulmu Gushinca dy ose tre dit (ju e keni ditur se çfarë do të ndodhë), po unë e kam ditur se aty ka ardh Arbër Xhaferi ndër hije të blinit ishtë 20e sa maj nuk e di sakt e di vetëm aty kur është sulmuar Gushinca më 24 a sa ështe sulmu,ka ardh Xhafer Zymeri me një shok me një tjetër prej këtyre pjesmarrësve që kanë shku atje në atë kinse marveshje,bisedime mirëpo Xhafer Zymerin unë e kam njoft po nga Gjakova e kom njoft a tjetrin profesor jo, ishte një djal i zhvilluar i cili kishte një gjuhë shumë të theksshme dhe fliste shumë mirë u përshendetën pak me mu dhe bisedun pak me mu edhe un i përshëndeta dhe kisha punë tjera në poligon dhe doganë qysh punoj edhe tani e tutje. Vali thot këto i kam shok, më vonë bisedojmë ne dy se çka është puna.

A kanë ardhur në lokalin tuaj?

I.Z. Në lokalin tim kam karagac kanë ardhur dhe kanë biseduar me Valin, kur ka ardh Vali në mbrëmje në shtëpi më ka thënë bab mua më duhet të shkoj në Maqedoni e kem një bisedë me udhëheqësit e Maqedonisë sepse është një marrëveshje udhëheqësia e Maqedonisë Ali Ahmeti, Thaçi, Grubi e tjerë, e kanë një marrëveshje me AKI(Agjensia e Kosovës për Intelegjencë) e Kosovës me qeverinë e Kosovës në AKI ka qenë ai çuni që e la punën përpara kur ka ndodh ajo ngjarje Bashkim Smakaj ka qenë. Ajo ishte marrëveshje ndërshtetërore, ndërpartiake për çështje të destabilizimit të Maqedonisë sepse me ato bombat që i hodhi Zaevi atje tentohej që të hiqej Gruevski prej skenës politike dhe të vij Zaevi. Mirëpo për mua si Zaevi si Gruevski janë armiq të popullit tonë të njejtat mendime i kanë vetëm që luftojnë për pozicione në shtet. Edhe këtu te ne të njejtat ideja, të njejtat marifetllëqe, që janë edhe AKI edhe kryeministria, kryetari i shtetit edhe Skender Hyseni, këto janë personalitete të cilët e njohin dhe e dinë situatën, shumë e shumë mirë , e din çfarë ka ndodhur e çfarë do të ndodh edhe e din çfarë po ndodh, pse ka rrjedh kjo.

G.Fillojë shkojë në mënyrë kronologjikë pr atë takimi që e kishte djali jauj Vali Zeka me dy të tjerët, pra e përmendët që kanë qenë aty, ju tha se do të shkjojnë ata të angazhohen, për çka në Maqedoni?

I.Z.Do të shkojnë të bisedojnë, qysh kanë pasur marrëveshje, të bisdojnë për ç’ështjet e jo implementimit të MO-it.

G.Por a do të shkojnë të armatosur?

I.Z.Do të shkojnë të armatosur sigurisht, nëse bëhet pyetja dikush, pse shkun të armatosur, ata kanë shkuar të armatosur sepse e dijnë që po hyjnë në një shtet armiqësor.

Ndoshta do të ndodh, që nuk do të kuptojnë me dialog, por duhet ta kthejnë pushkën, këta kanë qenë njerëz të cilët kanë qenë të pushkës, kanë qenë luftëtarë, kanë qenë komandant, kanë qenë taktiçar të zotë, trima se nuk është me luftuar 37 veta me 3500 forca të armatosura, me arsenal të armatimit luftarak, jo të kapjes së një sdi si ta quaj, nuk është ushtri kjo e tyre, nuk është tog, po 30-40 veta, por 37 veta kanë qenë aty të gjithë edhe ata i kanë dërguar me tradhëti, unë kam informata nga ky shkrim i këtij djali që janë të përcjëllur këta nga policia e Kosovës.

Më lejoni të shkojë më radhë, unë këtu kam një letër që njëri nga ata që ndodhet , tash i arrestuar Nasuf Beqiri Kaçaki ka shkruar, pra është shkrim i shkruar me dorë kanë bërë disa nënvizime se si e shpjegon ai procesin në letër është e 20.04.2015, pra pak kohë para se të ndodhin ato çfarë kanë ndodhur, po përshkruhen situatat çfarë ka ndodhur pastaj, ai thotë se jam nisur për konflikt, për ta bërë marrveshjen për tu realizuar Marrveshja e Ohrit dhe ka thënë se për këtë Begu dhe Nato- komandant Sokoli, ka thënë se qeveria e Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë, poashtu në mbrëmje ka thënë se kanë marrë stacionin e policisë, pra me 20.Prill 2015, pra kemi marrë stacionin e policisë në fshatin Llukarë, ku morrën pjesë 7 persona e jo 40 siç është thënë dhe kemi qenë unë, daja Sul, Begu, Nato, Vali, dy tjerët nuk i kam njohur, armët i dërguam në Brezë dy ditë, në mbrëmje na rrethuan policia dhe u detyruam të largohemi. Ata thonë se kjo ka qenë e përgatitur që të sulmohet post blloku kufitar dhe ato armë aty ishin dërguar që këta ti marrin.

Pra a e paraqet si një skenar si të parapërgatitur ?

I.Z. Të pa përgatitur, ato armë i ka dërgur aty shteti i Maqedonisë, vetëm me bë si dokument që u bastis që u lidhën policia, aty kanë hyrë vetëm 4 veta: Vali, Begu, Kaçaku edhe daja Sul. Kanë hyrë daja Sul dhe policia i kanë gjetur në gjumë dhe i kanë zgjuar nga gjumi, nuk e kanë përdorur dhunën fare. I kanë marrë dhe i kanë lidhur, i kanë marrë armatimin, gjithçka që kanë pasur aty ju kanë marrë, ato instrumente që kanë qenë legjimore të sofistikuara, prodhimet më të reja që ekzistojnë edhe në Amerikë i kanë pasur, u’a kanë marrë gjitha ato, daja Sul apo dikush tjetër i ka marrë i ka strehuar në një fshat aty afër që përmendet. Edhe këta janë dalur këndej kufirit. Kur kanë ardhura nga Maqedonia unë kam takuar djalin dhe e pyeta Vali a ishit atje, më tha po.., thash po sa veta ishit brënda , ai më tha se vetëm 4, kurse jasht mbetën 8. I thash pse nuk i vrave këta 8 që ngelën jasht, se Vali është trim, Vali është i fortë, i thashë pse si vrave gjithë. Jo babë se mu kishte kënduar kenga e keqe, se na e kemi ni amerikan i cili na përcjell. Amerikani do të thotë ishte në përbërjen e atyre që ishin jasht, e këta hynë 4, i bastisin e mandej hyni xhipi(vetura) e këtyre djemve të tjerë.

I ngarkuan armët të gjitha, sa kallash, sa plumba, sa bomba sa instrumente përgjimi, sa intrumente tjera ushtarake edhe i largojnë nga aty.

Vali vjen në shtëpi, unë i tham Val jeni të tradhëtuar, kur nuk ka hyrë edhe amerikani me juve, që unë nuk e kam ditur që është një amerikan, por kam menduar që është një maqedon.

Vali e flet shumë mirë gjuhën angleze, gjermane , turke si dhe shqipe.

G.pra këta kanë besuar se një amerikan është I përfshirë bashkë me ta ?

I.Z.Po .

G.Dhe ai nuk doli të jetë amerikan?

I.Z.Ai nuk ka qenë amerikan.

G.E njeh identitetin e atij personi?

I.Z. Sipas meje është ky ushtaraku që u vlerësua dhe doli se vdiq diku në Maj, në Maqedoni, qysh është quajtur nuk e di veq atë sigurisht e vranë maqedonët, për të mos zbulohen dëgjimet, përgjimet e tjera.

Një është interesant që gjatë gjykimeve, jo të gjitha përgjimet, se janë mshehur përgjimet të pjesmarrësve në përleshje, e që nuk kanë shkuar të përleshen por që kanë shkuar të bisedojnë me ta, të armatosur kanë shkuar se bëhet pyetja edhe a janë veshur me rroba të ushtarëve, nëse bëhet ajo pytetje është anomali dhe e padrejtë me pyet pse kanë shkuar, kanë shkuar në një shtet armike, e bënë represarin ndaj popullit shqipëtar, i cili nuk zbaton asnjë farë Marrveshje të Ohrit, edhe shtet në të cilin nuk ekziston gjuha shqipe edhe sot e kësaj dite bëhen atje trazira për gjuhën shqipe.

Do ti referohem prap letrës së Nasuf Besirit, ai thotë se ka marrë në telefon edhe Xhezair Shaqirin, komandant Hoxhën dhe i njëjti i ka thënë se nuk është puna mirë, nuk duhet të shkohet dhe kjo është për lojën që e ka bërë BDI-ja dhe VMRO-ja, për ta shmangur vëmendjen nga bombat e Zaevit, që i përmendet ju, por poashtu edhe dikush nga BDI si sot ky i ka thënë se duhet të shkuar se bëhet fjalë për çeshtje madhore, se duhet respektuar MO dhe nuk jam bindur kam vazhduar planin që të hyhet. Kanë qenë të paralajmëruar që mund të jetë tradhëti?

I.Z.Kanë qenë.

Edhe ju besoni?

I.Z. po edhe unë besojë se kanë qenë të paralajmëruar që mund të jetë tradhëti, por organet atje shtetërore që kanë qenë kundër Zaevit, se kanë qenë me Zaevin edhe organet shtetërore prej AKI-së sonë këtu e deri te ministria edhe dikush nga SHIK-u i Shqipërisë ka pasur kontakt me Nasuf Beqirin edhe me dajën Sul. Kush është ky daja Sul? Më duket se është ky që ka ik, që ka qenë i lidhur me pranga, u’a ka treguar armët dhe ka ikur nëpër mal, më duket se ai është, por nuk jam aq i sigurtë, sepse unë nuk i njoh, mirëpo gjatë gjykimeve edhe pse mua spo më lejojnë të marr pjesë në gjykim , nuk më lejonë policia e Maqedonisë të marr pjesë, pasi po bëjë pak probleme edhe shkurt spo më lejojnë me hy. Më ka ardhur keq kur nuk e kanë lejuar edhe ambasadorin e Kosovës, Ylber Hysen, më ka ardhur keq kur nuk e kanë lejuar në seacën e parë e cila ka qenë e hapur nuk e kanë lejuar të hyjë, ka ardhur Ylberi, që ka ardhur jo si ambasador, por si njeri i zakonshëm, ka ardhur aty, është afruar, aty ka qenë edhe zoti Kodra nga Amerika që është për çështje nacionale shqiptare. Unë jam afru afër policisë dhe i kam prezentu të dy dhe ju kam thanë ky është ambasadori dhe ky është përfaqësues i State Departamentit Amerikan i cili duhet të asistojë aty. Më kanë larguar mua edhe ata Kodra s’është larguar se është plak është ulur në atë mur aty a Ylberi menjëher ka ik gjë që për mu nuk është veprim i duhur i karakterit të një ambasadori. Është dashur të insistoj të hy mbrenda ti dëgjoj ti mbroj nëse ka nevoj megjithëse nuk ja kishin dhënë fjalën ai më tutje në mënyrë diplomatike kishte mund të vepronte por iku dhe nuk u duk më fare dhe nuk na thiri neve familjarve të bisedojmë… U kry kjo punë mandej filluan me përgjime, është interesant se për përgjimet e organeve dhe të udhëheqësisë dhe të gjithë të implementuarve në ngjarje maqedone janë ndalur në shesh, kurse përgjimet tjera vetëm një, dy, tri përgjime të Beg Rizajt tjerat janë fshehur edhe nga ana e kosovarëve se dikush prej tyre luftëtarëve ka inçizim i cili nuk e tregon, cili është ai nuk e di por si duket ata të burgosurit e dinë edhe që nevojitet ai transkript ai gjirim që të komentohet të nxjeret.

Tash kanë dalë disa informacione edhe nga AKI-ja e Kosovës edhe nga policia e Kosovës janë botuar nëpër media që thuhet se 4 nga pjesëmarësit atje kanë qenë në kontakt me një pjesëtarë të shërbimit maqedonas I cili I ka inicialet Sh.M. është takuar në Ferizaj dhe Prishtinë?(Shenasi thot I.Z.) dhe thuhet se janë takuar para se të ndodhnin këto janë takuar me këto dhe I njejti ka ofruar 2 miljon euro grupit prej 4 vetësh ku besohet se kanë qenë edhe Beg Rizaj edhe Mirsad Ndrecaj?

I.Z. Nuk është e thënë se nuk janë përmend 2 miljon janë përmendur edhe 20 miljon euro por unë nuk kam njohuri kush i ka marrë por kam njohuri se bisedime ka pas, një njeri ka qenë prej Malisheve që nuk e di cili është ai,ka qenë një prej Ferizaji,kanë qenë AKI-ja jonë sa kanë qenë të implikuar në këtë ngjarje kryeministri,kryëtari edhe Skender Hiseni i cili jam i bindur që e ka ditur pikë për pike para se të ndodh edhe e din Skender Hiseni që policija e Gjilanit i ka përcjellë njerëzit dhe i ka dorzu në polici në organet policore, kjo është mas Gushincës kur kanë shku këta me hy në Kumanovë i ka taku me polici të Maqedonisë të cilët dalë nga dalë ni nat tu flejt në një fshat dy net në fshat të treten ose të katërtën natë i kanë vendos në një qorrsokak në “lagjen e trimave” në Kumanovë në të cilën vetëm mend e tyre unë e di ata kanë qenë luftarak se mu si plak edhe mem pas qu me sy mbyllur kur kisha zbrit në Kumanovë në atë qorrsokak kisha thënë jo unë prej nga këtu nuk luftoj, unë këtu nuk bisedoj, unë bisedoj aty ku mundem të sulmoj edhe ku mundem të tërhiqem.

Ju po thoni se policija e Kosovës në bashkëpunim me policinë e Maqedonisë i kanë percjell dhe i kanë dërguar deri në Kumanovë.

I.Z. Një million perqind është e sigurtë sepse ktu nuk kanë pas me shku vetëm ata njerëz mas pari prej Malisheve kanë pas me shku 110 vetë kurse Komandant Malisheves Muhamet Krasniqit I quajturi Andi I kanë shkuar vetëm 10 vetë,kanë pasur me shku prej Prishtine edhe prej Peje kshtu që un qysh e di është dashtur të shkojnë pas bisedimeve të këtyre nëse fillon lufta është dashtur të shkojnë edhe 500,600 ose 700 pjesëmarrës ti ndihmojnë dhe të luftojnë në Maqedoni me një tendencë biesede por edhe nësë sulmohen me luftu si grupi që hap rrugën edhe këta me siguri kanë luftu.Sokoli (Soklol Ukshini) më ka qudit kur dha deklaratë që të vrarët maqedon kanë qenë me kalibër të armëve të rënda të cilat ne nuk posedojmë ato,mirëpo mu më ka knaqur edhe Muhamet Krasniqi (Andi),më ka knaqur Shehu kanë thënë ne kemi luftu deri në pikë të fundit.Muhameti ka qenë I plagosur ka thënë nuk mundem te gjuaj kam gjuajtur sa kam mundur,edhe pse thuhet që Komandant Sokoli ka thënë gjuani përpjet mos gjuani në të por këto janë trima dhe kanë gjuajtur në dhe me siguri jane te vrarë edhe prej këtyre maqedont,por është një karakteristikë tjetër që aty janë të vrarë edhe prej ushtrisë edhe prej policisë maqedone sepse këta nuk kanë pasur guxim të hyjnë mbrenda të sulmojnë të veprojnë dhe ata i kanë urdhëruar të hyjnë,nuk kanë guxuar te hyjnë edhe i kanë vrarë, e kanë vra një shqipëtar(thoni janë vrarë ndërmjet vete maqedonasit) po se aty janë të gjymtuar 40 të plagosur, 8 janë të vrarë kshtu që nuk dihet kah, qysh, Sokoli e përmendën aty një rast.

Po nga Nasuf Beqiri thotë se edhe kur kanë qenë, edhe kur kanë ardhur nga kufiri që thatë ju që kanë pasur përcjellje të policisë me anë të autoambulancave kanë mbërrirë deri në këtë lagjen që përmendët dhe gjatë gjithë kohës ka qenë sipas tij edhe ni helikopter duke I përcjellur që lë të kupotrohet që është ditur, pra shteti e ka ditur se çfarë po duan të bëjnë, po ashtu është thënë edhe në lëtër edhe në gjykim se ata kanë dashur që me datën 09 maj kur edhe u zhvilluan luftimet që ti ftojnë gazetarët dhe të tregojnë, lexojnë një deklaratë me kërkesat që i kënaq?

I.Z. Ata kanë pasur me 09 maj me u taku me dikë me siguri, mirëpo për me u taku me dikë nga udhëheqësia e Maqedonisë edhe me ardh gazetarët me intervistu aty, kanë mendu me datën 12 edhe datën 19 . Jo me fillu luftë, jo me luftu, jo me u vra anjëra anë, po mirëpo me bisedu lidhur me c’ështjen e Ohrit.

G.Pra qëllimi i tyre ka qenë implementimi i Marrëveshjes së Ohrit, jo që të ndahet Maqedonia, jo që të bëhet dicka tjetër?

I.Z.Fillimi tyre ka qenë vetëm implementimi i Marrveshjes së Ohrit, e mandej dalëngadalë ata kanë pasur mendime me bë Shqipëri të Madhe, edhe unë jam i mendimit, plak jam nesër me më thirrë dikush unë shkojë për të luftuar për Shqipërinë e madhe, vetëm me u bë një organizim i pa qëllimit të tradhëtisë unë shkojë nesër edhe unë vet.