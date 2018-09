Ylber Murtezi apel Visar Ganiut: Mos i’u hakmerr familjarëve të mi (FOTO)

Aktori Ylber Murtezi i ka bërë thirrje kryetarit të komunës së Çairit që të mos i hakmerret familjarëve të tij, për shkak të qëndrimeve kritike të aktorit ndaj BDI-së, shkruan Lajm. Përmes një statusi në profilin e tij në Murtezi ka ftuar kreun e Çairit që të përmbush premtimet e tij ndaj qytetarëve dhe të lë anash hakmarrjet për shkak të inateve politike.

Ja çfarë shkruan në postimin e tij të plotë aktori Ylber Murtezi:

Me Visarin,kryetarin e komunës Çair,jemi rritur bashke,kemi luajtur fudboll bashke.Mbase na lidhte edhe prejardhja e anes Likoves.

Truri im funksionon me parimin MIK,dhe jo parti.

Ska lidhje pse ia nencmoje partine,prap do e respektoja per hirë të ditëve të mira,DIKUR!

90% e Dui-stëve më thonë: PO Ylber,postimet e t’ua ne lidhje me Bdi-ne jane realiteti.

VISAR,ne do mbetemi prapë MIQ,ama mos ju hakmerr familjarëve të mi,shkaku i Ylberit.

S’te kan faj ata,po as UNE.

Realitetin e dijm fort mire une dhe ti.

Zbatoje më atë “Kontratën me qytetaret” meqë familjen time e kam UNE ne mbrojtje,deri ne frymen e fundit.

Uroj te me shohesh ne SY,nese takohemi ndonjeherë!

“Lojen e fudbollit” e luaj me mire se TI.

Aktor JAM.