Ylber Sela në “ClickPlus”: Pa platformën e shqiptarëve nuk mund të formojë qeveri as Zaevi

Profesori universitar, Ylber Sela në emisionion Click Plus në tv21, theksoi se Zoran Zaevi e ka shumë të qartë nëse e pranon platformën e shqiptarëve, atëherë mund ta formojë shumicë.

Shumë punënn e qartë e ka Zoran Zaevi, LR-PDSH-ja ka theksuar se nëse pranohet platforma shqiptare do hyjë me BDI-në në koalicion, tash është momenti që BDI ta diskotojë këtë opsion, Zoran Zaevi e ka shumë të lehtë e pranon platformën mund ta krijojë shumicën”, theksoi Sela.