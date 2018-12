Nënkryetari i Partisë Socialdemokrate, Visar Ymeri, ka mbrojtur Rezolutën e propozuar nga partia e tij lidhur me dialogun me Serbinë, e cila është miratuar të shtunën nga Kuvendi i Kosovës. Ai i është kundërpërgjigjur akuzave të liderëve të LDK-së dhe VV-së në adresë të PSD-së, se kjo parti është bërë “patericë” e pushtetit.

Ymeri, përmes një postimi në Facebook, duke iu përgjigjur akuzave të krerëve të LDK-së dhe VV-së, Isa Mustafa dhe Albin Kurti, ka thënë “jemi ngritur në këmbë si Republikë, si Kosovë e si Kuvend. Të vetmit që janë shtrirë e futur nën sqetull janë ata që po vajtojnë, kukuvajkat”.

Postimi i plotë i Ymerit:

“Në Delegacionin shtetëror do të bashkëdrejton opozita (Shpend Ahmeti dhe Fatmir Limaj). Brenda Delegacionit vendimet do të merren me unanimitet, dhe nëse/kur nuk arrihet unanimiteti pas dy tentimeve, atëherë me 2/3 e anëtarëve. Raporti mes Koalicionit qeveritar dhe Opozites/Shoqërisë civile në Delegacion është 7 me 5.

Ky proces është në dorë të Opozitës.

Po ta lexonin Rezolutën dhe Ligjin edhe Albin Kurti edhe Isa Mustafa do ta kuptonin qartë se të gjitha siguresat vendimmarrëse, procedurale dhe politike e juridike janë paraparë aty.

Nuk ka marrëveshje pa njohje!

Sovraniteti shtetëror, integriteti territorial, karakteri unitar i Republikës janë të pacenueshme e të patjetërsueshme.

Në të vërtetë jemi ngritur në këmbë si Republikë, si Kosovë e si Kuvend. Të vetmit që janë shtrirë e futur nën sqetull janë ata që po vajtojnë, kukuvajkat.

Të strukur në rehatinë e zyreve e shtëpive të tyre që vajtojnë për legjitimitetin e munguar, me një ligjërim që lëngon nga formalizmi absurd. Thua ti, atë që ata e quajnë legjitimitet garanton marrëveshje të dobishme për Kosovën. Ç’marrëveshje? Sikur ajo për Zajednicë? Pa kurrëfarë përfitimi për Kosovën”, ka shkruar Ymeri.

Lideri i LDK-së, Isa Mustafa ka thënë sot se “votimi në Kuvend i Rezolutës së propozuar nga PSD për dialogun me Serbinë, nuk është zgjidhje për dialogun por, është zgjidhje afatshkurtër për të mbetur në pushtet koalicioni i dështuar qeverisës. Ky nuk është vendim gjithëpërfshirës, siç dëshiron ta mashtrojë veten dhe adresën e vet ndonjë ndërkombëtar”.

Ndërsa, kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, Abin Kurti, thënë se “ende pa u bërë gjashtë orë nga miratimi i tri ligjeve të cilat e bënë Kosovën me Ministri të Mbrojtjes dhe me FSK të avansuar drejt ushtrisë, u mblodhën nënshkrimet për seancë urgjente për normalizim me Serbinë”/