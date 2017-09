Ymeri: Si t’i besojmë LSDM-së që për 12 vite nuk investoi në lagjet shqiptare?

Vetëm sa për ilustrim: Kumanova prej ndarjes territoriale ka qenë dhe është, nën qeverisjen e LSDM-së. Rrjedhimisht, të gjithë e dimë se shumë pak apo më mirë thënë aspak është punuar e investuar në lagjet e banuara kryesisht me shqiptarë. Bile-bile, pikërisht nën menaxhimin e Komunës së Kumanovës me kuadrin e LSDM-së, ky qyteta u nda në dy pjesë: Në pjesën lindore të qytetit të Kumanovës ku jetojnë maqedonas, kryetari investoi me miliona euro, kurse në pjesën perëndimore të qytetit të banuar kryesisht me shqiptarë, nuk u investua qoftë edhe në një projekt i cili kap vlerën mbi 5 mijë euro. Ky konstatim ëhtë rrjedhojë e drejtimit të Kumanovës me një kuadër të LSDM-së. Prandaj disa kuadro të LSDM-së të cilët ot pretendojnë kreun ë qytetit të Kumanovës, me cfarë të drejte morale i drejtohen votuesit shqiptarë? Votën e kërkojnë me zotimin se do të bëjnë ndryshime? Ku ishin ata të bëjnë ndryshime për 12 vjetë me radhë – tre mandate radhazi Kumanovën e ka drejtuar LSDM-ja.

Imponohet një pyetje shumë e arsyeshme: A mund t’i besohet partisë e cila për 12 vite me radhë nuk realizoi asnjë projekt investuesse në zonat shqiptare të Kumanovë?

Një fjalë e urtë popullore thotë: Ujku qimen e ndërron, por zanatin s’e harron!

Florim Ymeri, Levizja BESA-Dega në Kumanovë