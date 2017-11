Z. Meta, krenohuni ju sa të doni me Talat Xhaferin, por ne nuk krenohemi!

XHAVIT ISENI

Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta sot paska thënë se krenohet që Talat Xhaferi, respektivisht një shqiptar, qenka kryetar i Parlamentit të Maqedonisë. Nuk na vjen çudi. Ne shqiptarët e Maqedonisë jemi mësuar, nuk e kemi herën e parë. Jemi mësuar që ministra të jashtëm, kryeparlamentarë, kryeministra, e madje edhe president të Shqipërisë e Kosovës vinë në Shkup dhe krenohen, me vlera e figura prej të cilave ne turpërohemi. Prandaj edhe ju z. Meta vazhdoni të krenoheni me Talat Xhaferin, mirëpo nëse mendoni se do të na bindni ndonjëher që edhe ne të krenohemi me të, e keni shumë gabim. Ne ju kuptojmë plotësisht se pse ju krenoheni me Talat Xhaferin. E kemi kuptuar domethënien e fjalës se “askush më mirë se Meta nuk i din bizneset e veta”. Mirëpo edhe ju duhet të na kuptoni neve shqiptarëve të Maqedonisë, pse nuk mund të krenohemi me “krenarinë tuaj”, Talat Xhaferin. Duhet ta kuptoni, i nderuari z. Meta, dëshpërimin e shqiptarëve që pas aq shumë vite pritjeje që të marim sërish postin e kryeparlamentarit, na u servir një kuadër i akuzuar për vjedhje zgjedhore si Talat Xhaferi. Një kuadër i armates jugosllave, që sot është njeri i besuar edhe për maqedonasit e majtë edhe për maqedonasit e djathtë, por (as)pak i pranueshëm për shqiptarët. Po s’ka lidhje, vazhdoni ju të krenoheni me të. Sepse edhe shqiptarët e Maqedonisë tashmë janë vetëdijesuar si asnjëherë më parë. Më falni që po ua them troç, por vitet e fundit ju disa politikanë të Shqipërisë e Kosovës nuk na shërbeni për asgjë tjetër, përveç se si detektorë të politikanëve që nuk duhet t’i përkrahim e as t’i votojmë. Në këtë mënyrë e shfrytëzuam presidentin kosovar Hashin Thaçi, duke u dhënë një grusht të fortë politikanëve që ai i dekoroi para zgjedhjeve të 11 dhjetorit, kështu do ta shfrytezojmë edhe çdo politikan e burrshtetas tjetër që vjen këtu nga Shqipëria e Kosova, për të dekoruar e respektuar me figurat nga të cilat ne turpërohemi. Falemnderit që po na e bëni këtë shërbim!