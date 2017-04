Z. Zaev, a është koha për planin B ?

Mehdi Memeti

Nga 11 dhjetori i vitit të kaluar, Maqedonia ende s`ka Parlament të konstituuar dhe qeveri të emëruara nga deputetët e zgjedhur të popullit. Njëkohësisht, vazhdon vërtetë të humbet kuptimi për çdo gjë, që ka të bëjë me shtetbërjen e cila ja tani 4 muaj , po merr përmasa të një shteti pa shtet !

Deri sa kemi një Shtet pa institucione shtetërore dhe President pa shtet, atëherë shtrohet pyetja vallë a duhet të shkohet rreth planit B, apo jo !? Por problemi qëndron se a kemi politikan të tipit të tillë, që unë personalisht jam i prirë ti quaj “Ogiç”. Opinioni i gjerë, është thellë I indinjuar nga thirrjet e Gruevskit dhe klikës së tij për luftënxitje dhe urrejtje,sidomos ndaj shqiptarëve.

Për derisa vazhdojnë protestat e VMRO-DPMNE-së, të cilat tregojnë qartë se nuk duan ta ndajnë shtetin me shqiptarët – atëherë pse mos të mendohet edhe për planin B dhe le tu bëhet gjithnjë e më qartë ,hajdutëve,se Maqedonia ndryshe s`mundet, është e pamundur të ekzistojë pa shqiptarët ! Këtë e thonë si : analistët vendorë poashtu edhe të huajt, ndërkombëtarët ashtu edhe intelektualët vendorë qofshin shqiptarë ose maqedonas Pra bëhet gjithnjë e më e qartë se ky shtet është I yni edhe pse mendojnë disa demagog, e matrapaz se është vetëm I tyre.

Pasi që Maqedonia mundet të funksionojë edhe pa institucionet shtetërore, çdo gjë mbetet e njëjtë atëherë pse qytetarët duhet ti paguajmë këtij shteti haraçin. Pse po luhet me ndjenjat e qytetarëve. Pse nuk funksionojnë organet shtetërore !!?… Bile edhe kanosen me paramilitarë…

Duke filluar nga qarqet maqedonase, e drejtuar nga VMRO-DPMNE-ja, e që është vënë në mbrojtje të shtetit, me pretekst se pengesë na qenka “ Platforma e Tiranës”, duke harruar se e njejta deklaratë ,apo platformë ka qenë në duart e VMRO-së,përafërsisht një muaj. Janë vetëm një farsë, ushqim nacionalist I atij grupi maqedonas, ku qëllimi kryesor i organizatorëve të këtyre protestave është mbetja me çdo kusht edhe më tej në pushtet VMRO-DPMNE. Vetëm e vetëm të shpëtojnë nga hetimet dhe dënimet e udhëheqësve të kësaj partie, drejtues të deritanishëm të Qeverisë dhe pushtetit, të akuzuar nga Prokuroria Speciale Publike për krime të rënda gjatë qeverisjes së tyre 14 vjeçare në Maqedoni. Duke u arsyetuar vazhdimisht,se gjoja për të këqijat që i ndodhin Maqedonisë,vijnë kryekëput nga shqiptarët. Vërtetë absurde dhe qesharake,por pse jo edhe brengosëse…

Shqiptarët tani kanë deklaratën e përbashkët,të cilës duhet ti mbahen dhe mos ti kalojnë vijat e kuqe. Siç thotë populli: “Zogu ka dal nga lëvozhga” dhe nuk futet prap nga ka dalë. Ajo duhet mbrojtur me çdo kusht,si do që të jetë çmimi. Deklaratë reale, burimore e kamotshme e jona.

Dekriminalizimi i shoqërisë, bëhet përmes drejtësisë, edhe pse po duket qartë se drejtësinë nuk e duan hajdutët e VMRO-së,pse jo edhe disa të BDI-së, andaj po krijojnë lojëra të ndyta politike.

Si do që të jetë, mos harrojmë,për momentin topi është në duart e LSDM-së. Kjo parti si lokomotivë kryesore për të tërhequr vagonët tjerë,duhet të jetë më serioze,dhe të vazhdon me planin B, e jo të pret që pataten e nxehtë tua len në dorë shqiptarëve. Me që I ka marrë mandatet për formimin e Qeverisë, nga subjektet politike shqiptare atëherë çka po pret,duhet të fillon me punë e jo të dëgjon broçkullat e Veljanovskit në Parlament. Nëse e lypë nevoja edhe zhag ti largojnë nga kolltuku, siç i hiqnin zhag dikur , ata të VMRO-së,vallë mos keni harruar, apo vallë mos doni këtë ta bëjnë shqiptarët!?…

Zajevi po luan me dy par letra , këtë po e sheh gjithkush edhe fëmijët e djepit. Pasi që e morët mandatin,çka po pritni z.Zaev vazhdo ta formosh Qeverinë, kështu tu sugjerua edhe nga faktori ndërkombëtarë,formo Qeverinë…