Zaev e ka kërkuar mandatin, Ivanov nuk ia ka dhënë (Video)

Pas takimit dy oresh, kryetari i LSDM-se Zoran Zaev deklaroi se edhe pse e ka kerkuar mandatin nga presidenti, Ivanov i ka thene se nuk do tia jape pa siguruar 61 deputetë. Ivanov i ka thënë Zaevit se mandatin nuk ia jep jo pse është parti e dyta ne zgjedhje, por për shkak se kërkon garanci që ka përkrahjen e 61 deputetëve, shkruan Gazeta Lajm. I pyetur nëse LSDM pranon zgjedhje të parakohshme, Zaev tha se zgjedhje nuk do të ketë. Sipas tij zgedhjet i konvenojne LSDM-se, por jo edhe disa partive tjera, prandaj nuk do të mbahen.