Zaev flet për dokumentin që ia ka dërguar Ahmeti

Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev, konfirmoi se mbrëmë vonë nga BDI i kanë marrë dokumentet me propozime për zgjidhjen e ligjit për përdorim të gjuhëve. Ai shtoi se personalisht nuk e ka parë se çfarë përmban dokumenti, por një grup i përbërë nga Oliver Spasovski, Radmilla Sheqerinska dhe Renata Deskoska e shqyrtojnë materialin, njofton Portalb.mk.

“Për ne është e pranueshme që gjithçka që është e pranuar në korniza të Kushtetutës dhe nevojave të qytetarëve të shqiptarëve ose cilës do pakicë në tjetër. Propozimi të jetë i qëndrueshëm sipas Kushtetutës dhe t’i shprehë nevojat praktike të qytetarëve. Me këso korniza të gjera nuk mundemi që të sjellim vendim. Ashtu siç thash, propozimi ka arritur mbrëmë vonë dhe do ta shqyrtojmë”, tha Zaev.