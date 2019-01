Kryeministri Zoran Zaev, deklaroi sot se ende po punon në atë që të siguron 2/3 e shumicës për ndryshimet kushtetuese.

Siç tha ai debati do të filloj më 9 janar, ku edhe pse është paraparë që të zgjasë dhjetë ditë, ai pret që debati të zgjasë dy ose tri ditë, sepse do të jetë i bojkotuar nga deputetët e VMRO-DPMNE-së.

Zaev tha se kërkon qasje serioze nga liderët e Besës dhe Aleancës për Shqiptarë.

“Numrin e saktë të deputetëve do ta dimë gjatë aktit të votimit, e cila do të jetë si rezultat i debateve, rezultat i kënaqësisë së deputetëve. Do të bëjë gjithçka deri në momentin e fundit që të sigurohen 2/3 e deputetëve. Këtë do ta them në publik në momentin e votimit. Jam optimist para se gjithash për përgjegjësinë që mbajnë të gjithë deputetët, por edhe nga pushteti ekzekutiv se kemi mundësinë e shkëlqyer që ta mbarojmë këtë proces. Vazhdojnë bisedimet me të gjithë. Do të takohem me Kasamin e Besës ku do të bisedoj për gjithçka që mendon ai se duhet. Më vjen mirë që Besa dhe Aleanca për Shqiptarët e Selës janë mbështetësit e proceseve integruese. Nga ata pres seriozitet dhe përgjegjësi siç kam unë”, tha Zaev.