Zaev: Jam mandatar i zgjedhur nga LSDM dhe partitë shqiptare (VIDEO)

Sipas liderit socialdemokrat Zoran Zaev, madje vetëm një vendim pragmatik mes palëve mbështetëse dhe pjesemarrëse në formimin e Qeverisë së re do të ishte e vetmja zgjdhje dhe rrugdalje nga kriza.

“Po mundohemi ta gjejmë një vendim pragmatik që me të vërtetë do ta nxjerrë Maqedoninë nga kriza. Unë çdo ditë kam frikë të mos provokohet situata dhe mos dhashtë zoti të ndodhë një punë e padëshiruar. Patjetër duhet të kethehemi ne insitucione. Unë jam mandatari i zgjedhur nga kryesia e LSDM-se dhe partitë politike shqiptare, BDI, BESA, dhe LR-PDSH e dinë që flasin për mandatarin Zoran Zaev. Ky është vendimi, nëse dakordohemi ashtu edhe do të ndodhë”, shprehet kryetar i LSDM-së, Zoran Zaev.