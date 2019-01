Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev deklaroi se tenderi i parë për 1.9 kilometrat e parë të autostradës Shkup-Bllacë do të hapet në mesin e muajit janar.

“Publikimin e tenderit e presim gjatë mesit të janarit, për fazën e parë për 1.9 kilometra. Kemi vendosur të shkojmë në ndërtim dy fazash, që të kursejmë kohë, kurse të kemi edhe aktivitet ekonomik menjëherë. Pjesa tjetër prej 10.4 do të jetë, ku deri në maj duhet ta kompletojmë dokumentacionin”, tha Zaev.

Ai shtoi se shuma e projektit do të arrijë vlerën prej 120 milionë euro, por përllogaritja përfundimtare do të jetë sipas tenderëve përfundimtar.

Rëndësia e ndërtimit të kësaj atustrade, siç theksoi edhe vetë kryeministri Zaev, lidhet me rritjen e ekonomisë tregtare Maqedoni-Kosovë, e cila në vitin 2011 ka qenë “gati 420 milionë euro, kurse në vitin 2016 rreth 212 milionë euro”.

Përndryshe, në shtator të 2015-s, ish-ministri i Ekonomisë, Bekim Neziri u shpreh se: “Prej Prishtinës do të ketë autostradë e cila do të ndërtohet deri në vendkalimin Bllacë dhe gjithashtu ne në Maqedoni veç kemi përgatitur deri në fund të vitit do të duhet të përfundon projekti se sa do të kushtojë rruga Shkup-Bllacë dhe kështu do të lidhemi me Shqipërinë,” u shpreh Neziri, projekt ky që u premtua nga Bashkimi Demokratik për Integrim që në mars të 2014-s.