Kryeministri Zoran Zaev do të fillojë një hetim për pohimet e ambasadorit amerikan, Jess Baily në letrën dërguar gjyqtarëve, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Sipas deputetit nga radhët e VMRO-DPMNE-së, Antonio Milloshoski, letra nga Baily dërguar gjyqtarëve është një skandal diplomatik.

“A ndihet kryeministri Zaev shqetësuar pas letrës së Baily e drejtuar deri tek kryetarët e gjykatave ku kërkohet që ambasada të mos përdoret si burim për vendimmarrje. Ky është një skandal diplomatik-gjyqësor. Ambasadori amerikan po kërkon që emri i tij të mos abuzohet, ndërsa ndërlidhet me kurdisjen e proceseve gjyqësore. A do të kërkosh, si kryeministër, një hetim për gjyqtarët që kanë abuzuar me kompetencat e tyre?”, pyeti ai.

Kryeministri Zaev tha se për letrën ka mësuar nga mediat. Në përputhje me kompetencat e tij, ai kërkoi këshilltari i tij të takohej me ambasadorin. Ai shtoi se do të pres që pas festave të fundvitit të takohet personalisht me ambasadorin Baily.

Zaev në seancën për pyetjen e deputetëve tha se do të iniciojë hetim për pohimet e ambasadorit.