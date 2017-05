Zaev: Koha nuk është për kalkulime, tani është koha e qytetarëve

Zoran Zaev para deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë dhe opinionit ka prezantuar vizionin e tij për Maqedoninë, duke kërkuar nga deputetët votën për besim dhe përkrahje, raporton gazeta Lajm.

“Do të udhëheqi Qeveri reformuese. Do te perkushtohemi në Ekonomi, institucione të forta dhe bv për të gjithë. Para jush, kërkoj besimin për përbërjen e re qeveritare. Do të punojmë për nevojat e qytetarëve. Do të kujdesemi qytetart të jetojnë qetë, pa preokupime”, tha Zaev.

“ Paralajmëroj se Maqedonia do të jetë e të gjithë qytetarëve. BE dhe NATO janë në interes tonin. Fokusi jonë do të jetë ekonomia. Do ta zmadhojmë pagën minimale qysh në vitin e parë të qeverisjes tonë! Prioritet do të jetë mbështetja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Do të nxisim prodhimin vendor! Qeveria do të sjelle sistem të ri-më shumë para për qytetarët. Taksën radiodifuzive do ta shfuqizojmë. Për bujqit do të ketë subvencione. Obligohem për administratë profesionale, pa revanshizm. Shteti do tu mundësojë të diplomiatve kushte më të mira për punë dhe profesionalizim. Do ti rrisim mjetet për zhvillim rajonal”, deklaroi kryetari i LSDM-së nga foltorja e Kuvendit.

“Qeveria e re do të kultivojë kulturë demokratike. Qeveria e re do të investojë edhe në sport e infrastrukturë. Nuk është koha për kalkulime, koha është për qytetarët. Qytetarët kanq të drejt të jenë ndryshe në pikëpamje politike, por të gjithë kanë të drejtë të jenë të lumtur dhe të kontribuojnë për të mirë”, përfundoi ai.