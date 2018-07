Zaev lëshon pe, pranon propozimin e VMRO-DPMNE-së për qeveri teknike para zgjedhjeve

Kryeministri Zoran Zaev ka leshuar pe para kerkeses se VMRO-DPMNE-se per Qeveri teknike 100 para mbajtjes se zgjedhjeve parlamentare sipas modelit te marreveshjes se arritur ne Perzhine, para zgjedhjeve te vitit 2016, njofton Gazeta Lajm. Pasi jane dakorduar per kete pike, Zaev ka thene se bisedime ne takimin e lidereve do te vijojne per çeshtjen e referendumit. Nuk dihet sa do te zgjate takimi qe ka filluar heret ne mengjes, ndersa pritet qe sot palet te merren vesh per daten kur do te mbahet referendumi dhe pyetjen qe do te shtrohet ne te. Ekipi i Gazetes Lajm ndodhet ne vendin e ngjarjes dhe per te gjitha detajet do t’ju njoftojme ne kohe. / Gazeta Lajm

