Zaev: Ligji për gjuhët ka përparim në përdorimin e gjuhëve të komuniteteve

Kryeministri Zoran Zaev theksoi se me Ligjin për përdorimin e gjuhëve është bërë përparim në përdorimin e gjuhëve të të gjitha komuniteteve. Të gjitha nenet të kësaj zgjidhje ligjore janë në përputhje me nenin 5 të Kushtetutës. Pakon e çojnë për miratim në Kuvend, dhe pasi që të miratohet e kthejmë në Komisionin e Venecias, theksoi Zaev në konferencën e mbajtur me gazetarët në Ohër.

“Me këtë ligj do të zgjerohet përdorimi i gjuhës zyrtare që e flasin së paku 20 për qind të qytetarëve, që do të thotë se qytetarët në institucione do të flasin në gjuhën e tyre,” theksoi Zaev. Sipas tij, gjuha e parë zyrtare në vend është maqedonishtja dhe alfabetin cirilik.

Ligji për përdorimin e gjuhëve është miratuar në mbledhjen e mbajtur mbrëmë të Qeverisë.

