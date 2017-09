Zaev: Maqedonia përkrahës i të drejtave të njeriut dhe paqes në botë

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev u takua me ambasadorin e SHBA-ve, Jess Baily për konsultime në lidhje me Mbledhjen e 72-të të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që do të mbahet në Nju Jork nga 17 deri më 23 shtatori.

Në këtë takim ambasadori Baily edhe njëherë përshëndeti përkushtimin dhe mundin që jep Qeveria e re reformiste, si dhe sukseset e arritura brenda 100 ditëve të para, veçanërisht në fushën e politikës së jashtme. Ai i tregoi pozitat e SHBA-ve në Mbledhjen e OKB-së dhe qëndrimet e tyre për çështjet aktuale botërore dhe paqet dhe sigurinë në botë.

Ambasadori Baily poashtu i përmendi sfidat e përbashkëta sa i përket luftës kundër radikalizimit të ekstremizmit dhe terrorizmit, shtimin e armëve për shkatërrim masiv si kërcënim për sigurinë në botë, nevojën për aksion të përbashkët për përmirësimin e të drejtave të njeriut dhe promovimin e dialogut si mjet i mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërmjet kombeve.

Kryeministri Zaev përsëriti vendosmërinë e kësaj Qeveria në rrugën e integrimeve euro-atlantike, duke shtuar se pozicionet e saj në skenën ndërkombëtare do t’i krijojë në bashkëpunim të ngushtë me miqtë e saj ndërkombëtarë dhe partnerët strategjik. Ai shtoi se Maqedonia do të përkrahë të gjitha veprimet në OKB në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për përmirësimin e sigurisë dhe paqes në botë.