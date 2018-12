Gjatë vizitës në Bruksel, kryeministri i Republikës së Maqedonisë, Zoran Zaev pati një takim dypalësh me përfaqësuesen e lartë të BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ndërsa pastaj mori pjesë në drekë pune të organizuar nga Mogherini me krerët e vendeve të Ballkanit Perëndimor, njofton Telegrafi Maqedoni.

Në takimin në mes Zaevi me Mogherinit, u konstatua se Maqedonia është kthyer në rrugën e duhur drejt BE-së dhe se ka bërë shumë hapa përpara në proceset e eurointegruse.

“U përshëndetën politikat e guximshëm dhe përfshirëse tl kryeministrit Zaev dhe qeverisë për mbylljen me sukses të problemeve me fqinjët, procesin e reformave përmes planeve të 18, si dhe miratimin e ligjit për amnisti, me çka duhet të ndihmohet procesi i pajtimit dhe për të siguruar sundimin e ligjit. Në takim u theksua rëndësinë e përfundimit me sukses të procesit në Kuvend për votuar e amendamenteve kushtetuese si dhe zbatimin e marrëveshjes së Prespës, si dhe rëndësinë e zbatimit të reformave kyçe, veçanërisht në gjyqësor, në mënyrë që të fillojnë negociatat me BE-në në qershor të vitit 2019”, thuhet në deklaratën e Qeverisë.