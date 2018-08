Zaev nëpërmes facebook-ut e nisë fushatën për referendum

Kryeministri Zoran Zaev, përmes profilit të tij në Facebook ka publikuar disa video përmes të cilave tregon për faktet për marrëveshjen me Greqinë.

Në postimin e fundit, Zaev thotë se me marrëveshjen për emrin është ruajtur identiteti maqedonas dhe qytetarët e vendit krenar do të jenë pjesë e BE-së dhe NATO-s.

“Me marrëveshjen është ruajtur identiteti maqedonas. Qytetarët e Maqedonisë hyjnë krenar në NATO dhe BE. Është koha për vendim”, ka shkruar Zaev.

Më herët, edhe Qeveria e Maqedonisë në faqen e saj publikoi tekst me faktet për marrëveshjen përfundimtare me Greqinë.

Loading...