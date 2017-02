Zaev nesër dë të kërkojë mandatin nga presidenti Ivanov

Kryetari i LSDM-së, Zoran Zaev më së voni deri nesër do të kërkojë që presidenti Gjorge Ivanov të aprovojë marrjen e mandatit nga ana e tij për formimin e Qeverisë së re të Maqedonisë.

Kryesia Qendrore e LSDM-së, dje vendosi që Zaev të jetë mandatar për formim të qeverisë së re. Përkrah 10 nënshkrimeve të BDI-së, Zaev do t’i ketë edhe pesë nënshkrimet e Besës dhe 3 të Aleancës për Shqiptarët.

Nga partitë shqiptare edhe pse janë shprehur të gatshme për ta mbështetur me nënshkrime Zoran Zevin, asnjëra nuk janë deklaruar se do të jenë pjesë e qeverisë së re me LSDM-në. Ata thonë se për pjesëmarrjen në qeveri do të diskutojnë ditëve në vijim.