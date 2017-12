Nuk do të ketë rekonstruim të qeverisë kështu ka deklaruar kryeministri Zaev në konferencën e përbashkët me kryeministrin shqiptarë Edi Rama në Pogradec.

Vendet vakante të ministrave do plotësohen me kuadro të reja që të hënën do të gjenden në parlament.

Zaev ka bërë thirrje tek partitë parlamentare që të miratojnë ligjin për gjuhën që sipas tij është shumë modern.