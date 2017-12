Zaev për vizitë zyrtare në Prishtinë

Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev do ta vizitojë Prishtinën të martën ku do të ketë takime me kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj. Kryeministrat do të mbajnë një konferencë të përbashkët, ndërkaq është paraparë një takim edhe ndërmjet Zoran Zaevit dhe Hashim Thaçit, e Kadri Veselit.

Takime janë paraparë edhe me bashkësinë afariste maqedono-kosovare. Zaev do të shoqërohet nga ministrat Kreshnik Bekteshi, Goran Sugareski, Robert Allagjozovski dhe Edmond Ademi. Ndryshe, kjo do të jetë vizita e parë zyrtare e një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë.