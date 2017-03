Kush janë katër deputetët nga koalicioni i udhëhequr prej VMRO-DPMNE-së që d të kalojnë në LSDM? Kjo ka qenë një nga pyetjet që i është parashtruar kryetarit të LSDM-së, Zoran Zaev, kurse përgjigjen do të mund ta dëgjoni sonte në emisionin “Rruga drejt…” që do të emitohet në “Alsat-M”. Në këtë emision Zaev flet edhe për negociatat me partitë shqiptare, por edhe për Platformën Shqiptare.