Zaev po përgatit opinion për të larguar ministrat nga radhët e BDI-së?!

LSDM përmes disa mediave gjatë periudhës së fundit po përgatit terren për ndërrimin e disa

ministrave nga radhët e BDI-së. Lajmi bëhet i ditur për INA nga burime partiake. Siç mësohet në

shënjestër janë disa nga ministra të BDI-së, të cilët nuk i pëlqejnë LSDM dhe se ata janë “linçuar” në

disa raste edhe përmes mediave, duke u përmendur me emër dhe mbiemër.

Kryeministri Zoran Zaev edhe me formimin e kabinetit qeverisës gjatë qëndrimit në Reçicë të Vogël

kishte theksuar se në fokus janë zgjidhjet kadrovike të propozuara nga BDI, për të cilët ka biseduar

me Ahmetin.

Por paralajmërimet për zgjerimin e koalicionit në tryezë do të kenë edhe propozimet e ministrave.

Zaev përmes largimit të ministrave nga radhët e tij, synon që të arrijë qëllimin të largojë edhe

ministra të BDI-së. Nga kjo e fundit kanë theksuar se nuk duan të komentojnë lajme të tilla spine që

lansohen nga qarqe joformale politike. (INA)