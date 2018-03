Zaev: Porosia e Mickovskit “Copy Paste” nga Gruevski

Ligji për Gjuhët duhet të miratohet këtë javë. Nëntë muaj kanë qenë të mjaftueshëm për t’u debatuar lidhur me përmbajtjen e Ligjit, andaj tani është koha që i njëjti të miratohet. Kështu ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, i pyetur se kur pritet miratimi i Ligjit për Gjuhët. Zaev ka shtuar se ka ardhur koha të përmbyllet edhe aspekti i fundit i Marrëveshjes së Ohrit, dhe vendi të fokusohet në përmirësimin e kushteve arsimore, shëndetësore, ekonomike, infrastrukturore.

”Për mua çështja duhet të mbyllet një ditë më parë. Pse? Për shkak se më parë janë sjellë Ligje të tilla me përfundimin e zgjedhjeve parlamentare para formimit të Qeveris. Tani është ndryshe. Nëntë muaj ka qenë i hapur debati. Të gjithë thanë atë që kishin për ta thënë. Ta lëmë, le të realizohet, le të implementohet dhe do të shohim të gjithë se nuk është diçka që është e dhimbshme, e rëndë ose tragjike, por është diçka që do të mundësojë të merremi vesh më lehtë në mes vete”

Sa i përket propozimit të liderit të VMRO-DPMNE-së, Hristian Mickovski, dërguar Zaevit për përkrahje të Qeverisë së tij nëse heq dorë nga Ligji i Gjuhëve, Zaev tha se mesazhet të tilla janë porosi ‘copy-past’ nga Nikolla Gruevski.

Nga ana tjetër, zv/kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani duke komentuar deklaratat e liderit të VMRO-së për Ligjin e gjuhëve, tha se ato deklarata flasin për një papërgjegjësi politike.

“Qeveria dëshiron një shtet multientik, multikonfensional me të drejta të barabarta për të gjithë, e anëtarësuar në NATO dhe në BE. Dhe, është e vendosur që të realizojë të gjitha planet e saj për t’i arritur këto qëllime dhe nuk ka pengesa që do të mund të na ndalin në këtë përkushtim tonin”

Ndërkaq, edhe sot kanë reaguar nga VMRO-DPMNE në lidhje me Ligjin për Gjuhët. Sipas tyre, ky ligj nuk sjell përfitime për qytetarët, por siç theksojnë ata vetëm probleme të reja dhe në mënyrë shtesë ky ligj do të sjellë ndarje të reja midis qytetarëve dhe vetë vendit./ShenjaTv/