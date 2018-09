Zaev, Spasovski dhe Memedi para gjyaktës për tu rrëfyer pë ngjarjet e 27 prillit

Me marrjen në pyetje të dëshmitarëve të propozuar nga prokuroria në Gjykatën Penale në Shkup sot vazhdon procesi gjyqësor për ngjarjet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar.

Në seancën e sotme, siç është paralajmëruar, duhet të merren në pyetje katër dëshmitarë, mes të cilëve edhe kryeministri Zoran Zaev, ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, Vejsel Memedi dhe ish-deputeti Nikolla Todorov.

Në seancën e djeshme u dëgjuan Petre Shilegov dhe Muhamed Zekiri.

Shilegov, gjatë dëshmimit para gjykatës, tha se korridoret në Kuvend janë si në Pentagon dhe se dikush u ka treguar sulmuesve si të arrijnë deri në qendrën për media.

“Pashë si 5-6 policë me helmeta në kokë e lëshojnë hordhinë të hyjë dhe të më vrasë. Hordhi e egër prej 50 njerëzve hyri në qendrën për pres dhe filloi me gjithçka të gjuaj drejt nesh. Kur qëlloni dikë me gjësend me peshë prej 12 kilogramëve, ajo është armë e ftohtë”. tha Shilegov.

Deputeti Zekiri, në deklaratën para gjykatës, tha se në bankën e të akuzuarve mes të akuzuarve e ka parë personin i cili ka pasur armë në sallën për media.

“Personi i cili e mbante armën sot e pashë në bankën e të akuzuarve dhe është ndër të akuzuarit. Atë që të gjithë e dimë është Igor Jug. Unë në deklaratë e kam përshkruar si është dukur njeriu që e mbante armën dhe të cilit i ka rënë arma në sallën për konferenca dhe më pas është ulur për ta marrë”, deklaroi Zekiri pas përfundimit të marrjes në pyetje.

Në seancën e kaluar dëshmuan Damjan Mançevski, Frosina Remenski, Pavle Bogoevski dhe Ilija Nikollovski.

Të pandehurit në rastin për ngjarjet e 27 prillit akuzohen për kërcënim terrorist të rendit kushtetues. Ata para gjykatës thanë se e kuptojnë akuzën, por nuk ndjehen fajtorë.

Në bankën e të akuzuarve në gjykatë janë Luben Arnaudov, Sasho Vasilevski, Kërsto Mukoski, Lupço Dimovski, Johan Tarçullovski, Mitko Çavkov, Mitko Peshovski, Dushko Llazarov, Goran Joshevski – Levi Oliver Popovski, Oliver Radullov, Sasho Markovski, Munir Pepiq, Abdulfeta Alimi, Elena Docevska – Bozhinovska, Ivan Cvetanovski Boris Damovski, Bogdan Ilievski – Betmen, Vllado Jovanovski, Igor Durllovski, Stefan Mladenovski, Mihail Mlladenovski, Zakaria Simovski, Mladen Dodevski, Jane Çento, Goranço Angellovski, Igor Jug, Ilia Sllaveski, Vlatko Trajkov, Viliam Mihajllovski, Nikolla Mitrevski – Koljo , Aleksandar Vasilevski – Ninxha dhe Mitre Pitropovski.